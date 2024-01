L’antifascismo di maniera del Pd | foglia di fico sotto cui nasconde il suo vuoto

...Memoria del suo carico di dovere morale congiunge in... dicevamo, in un tempo e in un paese nei quali di... Pensate alle celebrazioni per'eccidio di Acca Larentia, poche settimane ...... tra gli altri, quello di studiarecome teoria e ...che il collegamento sarebbe sembrato audace - va avanti'attivista ... in quella sede, ciò avverrà nellapiù costruttiva ...