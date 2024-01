L' annuncio di lavoro è una truffa | a cosa non credere e come difendersi

Gino Cecchettin rompe il silenzio. Dopo il periodo di riposo che si era concesso in seguito al drammatico omicidio della figlia, uccisa barbaramente ... (nicolaporro)

Dopo il femminicidio della figlia Giulia uccisa dall’ex fidanzato Filippo Turetta, Gino Cecchettin aveva messo in stand by il lavoro . […] (perizona)

«Le vostre parole e il vostro affetto sono molto importanti, un aiuto per elaborare la perdita di mia figlia Giulia. Oggi, con il cuore ancora ... (ilmessaggero)

“Ho un nuovo lavoro”. Alberto Matano - l’annuncio in diretta : che incarico ha nella Rai

Notizia bellissima per Alberto Matano, che ha fatto sapere di avere un nuovo lavoro. Il conduttore de La vita in diretta, mentre stava per terminare ... (caffeinamagazine)