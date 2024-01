“L’anello ritrovato” | speciale in animazione e live action per il Giorno della Memoria

Leggi su lopinionista

(Di lunedì 22 gennaio 2024) ROMA – Rai Kids presenta per iluna nuova produzione originale rivolta a ragazzi e famiglie: “” è un cortometraggio prodotto da Stand by me in collaborazione Rai Kids con il patrocinioComunità ebraica di Roma, ispirato alla storia vera di Giacomo Moscati, che da adolescente visse il “Ricatto dell’oro” nazista agli ebrei di Roma durante l’occupazione del 1943. Il film sarà in onda venerdì 26 gennaio, alle ore 16 su Rai 3, sabato 27 alle ore 17:50 su Rai Gulp e sarà disponibile su RaiPlay a partire dalla mattina di venerdì 26 gennaio. La giovane attrice Mariandrea Cesari, già protagonista lo scorso anno dello“La Cartolina di Elena”, torna a vestire i panni di Cecilia, una ragazza torinese che si imbatte in vicende ...