L’Amen BC Servizi Arezzo gioca con carattere ma non basta per piegare San Miniato

(Di lunedì 22 gennaio 2024) La Patrie Etrusca SanAmen BC71-64 Parziali: 22-17; 39-36; 58-55 La Patrie: Lovato 8, Bellavia ne, Menconi 21, Bellachioma 18, Ermelani ne, Scardigli L. ne, Speranza ne, Jovanovic 13, Capozio 5, Ndour 6, Scardigli S. ne, Cravero. All. Martelloni; Ass. Gori e Meucci. Amen BC: Pelucchini 13, Zocca 2, Toia 6, Nica ne, Iannicelli 6, Rossi 12, Jankovic 15, Semprini Cesari 8, Vagnuzzi ne, Giommetti, Terrosi 2, Provenzal ne. All. Evangelisti; Ass. Liberto Buona prestazione perBCchealla pari per 38 minuti contro la terza in classifica fuori casa, gli amaranto non hanno però il guizzo giusto per tornare al successo esterno pagando come già accaduto a Castelfiorentino l’alto numero di palle ...