L’Al Nassr di Ronaldo a un passo dal colpaccio | era uno dei ‘suoi fedelissimi’ a Madrid

Leggi su rompipallone

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Era uno dei calciatori più apprezzati da Cristianoai tempi del Real: ora il suo fedelissimo può raggiungerlo al. Mancano poco meno di dieci giorni alla fine del mercato di riparazione in Europa, ma le voci non fanno altro che moltiplicarsi con il passare delle ore. Seppur non con lo stesso impatto di questa estate, anche il mercato arabo continua a condizionare le mosse dei vari top club europei. In alcuni casi, c’è addirittura chi dice no, come il caso di Matteo Politano: l’esterno del Napoli sembrerebbe essere davvero a undal rinnovo con la società di Aurelio De Laurentiis, respingendo l’assalto dell‘Al Shabab. Ma il campionato arabo è ormai una vera e propria minaccia per i vari top club d’Europa, in quanto capace di tirare a sé calciatori importanti a suon di ...