Lagarde contro gli economisti | “Cricca autoreferenziale e chiusa | quindi incapace di comprendere la realtà”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 22 gennaio 2024) È passato un poco inosservato ma è stato molto duro l’attacco che la presidente della Banca centrale europea Christineha lanciatoglidal palco del Forum di Davos. “Sono unatribale, si citano a vicenda tra di loro ma sono incapaci di andare oltre quel mondo, l’unico in si sentono a loro agio e così va a finire che i loro modelli, in cui hanno una fede cieca, hanno poco a che fare con la”, ha affermato. Detto da chi quei modelli deve usarli tutti i giorni per fare scelte che impattano sulla vita di ciascuno di noi, c’è di che preoccuparsi. È solo l’ultima, seppur particolarmente autorevole, testimonianza di un declino che il pensiero economico ortodosso sta attraversando, in modo particolarmente spiccato presso le grandi banche centrali. Del resto, che dire ...