La Supercoppa è sempre dell' Inter | Lautaro piega il Napoli al 91esimo | mai nessuno come Inzaghi

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 22 gennaio 2024) L'è inarrestabile. Vince laItaliana per la terza occasione consecutiva: la squadra di Simone, specialistae finali, a imporsi in Arabia Saudita nella finalissima contro il. I nerazzurri vincono per 1-0, con merito, e si confermano la squadra da battere, ovunque, soprattutto in Serie A. Una partita però sofferta, decisa in extremis daMartinez.lui, il Toro, protagonista di una stagione ad oggi semplicemente clamorosa: assist di Pavard e l'argentino mette a segno al, in pieno recupero., la rete che vale la coppa. Ilha giocato in 10 uomini dal 60esimo: espulso Simeone, due gialli in rapida successione, il secondo cartellino per un pestone contro il quale ogni protesta ...