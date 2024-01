La storia | Supercoppa Italiana o Bocche inutili? La tv del 22 gennaio

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Per la prima serata in tv, lunedì 22su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “La”, con Jasmine Trinca, Valerio Mastandrea, Elio Germano, Asia Argento, Lorenzo Zurzolo e Francesco Zenga. Ida trova una camera in affitto per lei e Useppe dalla famiglia Marocco, a Testaccio. Roma è sotto l’occupazione nazista. Ida si muove per le vie di una città miserabile con un unico scopo: trovare da mangiare per Useppe. Poi, una notte, un urlo sveglia il quartiere: “Siamo liberi!”. I tedeschi sono scappati. Si comincia a tornare dal fronte, ma Giovannino, il figlio dei Marrocco, risulta disperso in Russia, anche se Santina, una prostituta che legge i tarocchi, dà l’illusione a Filomena, la madre e Annita, la sposina, che il ritorno del ragazzo sia imminente. Canale5 alle 20 trasmetterà la partita di calcio fra Napoli e Inter, valida per la finale ...

... approfittando dell'Inter in Arabia a giocarsi la, significa . Cosa che a Torino non ... scrivendo un altro pezzo didel calcio italiano e festeggiando come una rete quell'intervento ...'Per quanto mi riguarda sono già pienamente soddisfatto della miadi allenatore e, venendo dal nulla, essere riuscito a giocare due finali diè già un motivo di orgoglio ...Nell'edizione odierna, Tuttosport dedica spazio in prima pagina alla finale di Supercoppa tra Napoli e Inter "Inzaghi per la storia, Mazzarri prepara sorprese". Al centro, spazio alla vittoria della ...Spazio in taglio alto per la finale della Supercoppa che andrà in scena stasera: "Inzaghi per la storia, Mazzarri prepara sorprese. Napoli-Inter assegna la Supercoppa, per il nerazzurro sarebbe la 5a" ...