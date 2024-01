La Storia | stasera e domani le ultime due puntate

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Doppio appuntamento con lede “La” - dal capolavoro di Elsa Morante - in onda lunedì 22 e martedì 23 gennaio in prima serata su Rai 1. Anticipazioni della terza puntata Nella terza puntata, in onda lunedì, Ida e Useppe trovano una camera in affitto dalla famiglia Marrocco a Testaccio, vicino alla scuola di Ida. L’occupazione nazista affama la città e Ida si muove per una Roma miserabile con un unico obiettivo: trovare da mangiare per Useppe. “Siamo liberi!”, sente urlare nel cuore della notte Useppe insieme a tutti gli altri perché i tedeschi sono scappati. Ma Ida dorme, sconvolta dalle sue giornate da mendicante. Stanno tutti tornando dalla guerra, ma non Giovannino, il figlio dei Marrocco disperso in Russia. Santina, una prostituta che va a casa loro a leggere i tarocchi, illude Filomena, la madre di ...

