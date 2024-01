La Storia | le anticipazioni trama e cast della terza puntata

Leggi su tpi

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Questa sera, lunedì 22 gennaio 2024, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda lade La, serie tv in quattro puntate basata sul romanzo di Elsa Morante con la regia di Francesca Archibugi. Nel: Jasmine Trinca, Elio Germano, Asia Argento, Lorenzo Zurzolo, Francesco Zenga e con Valerio Mastandrea. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.Nel corso del primo episodio, la guerra si porta dietro il suo strascico di morte e popoli affamati. L’occupazione nazista ha ridotto le persone alla povertà assoluta. Ida è costretta a vagare per Roma, in cerca di un po’ di cibo per il figlio Useppe. Quando i tedeschi scappano, lasciando libera la città, si affaccia timida l’ombra di una speranza. Tutti ...