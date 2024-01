“La state ammazzando” Belen rompe il silenzio su Chiara Ferragni

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Personaggi TV. Non deve essere un periodo facile quello diche da dicembre sta combattendo contro le accuse di truffa dopo il caso del Pandoro-gate. L’influencer dopo un lungo periodo di, il video di scuse ed il ritorno, sta cercando rialzarsi e andare avanti con la sua vita mediatica. A difenderla contro i continui attacchi, ci ha pensato Belén che chiede di smetterla di accanirsi contro di lei. Leggi anche:, prima le voci sulla crisi e poi l’avvistamento choc: dove l’hanno beccata Leggi anche: Maurizio Costanzo, la triste rivelazione del figlio sul loro rapporto BelénilsuCon una storia Instagram, Belén Rodriguez ha messo per iscritto la richiesta di smetterla di attaccare ...

... per la vittima la somma dovrà essere quantificata in sede civile, mentre per i figli sono... dicendogli che il padre stavala mamma. Così dall'altro capo dello smartphone un padre ...E' strage perché si è sempre detto che viene uccisa una donna ogni 3 giorni e invece ne stannouna ogni 2 giorni - spiegano dalla Casa delle Donne - In appena due giorni sonoinfatti ...«Non siamo amiche», ammette, ma «adesso lasciatela in pace, merita un po’ di serenità», tuona la showgirl. «Come tutti voi ho provato rabbia nel leggere l’accaduto su Chiara Ferragni, con la premessa ...Se accetti "tutti i cookie", compresi quelli di profilazione, oltre a sostenere la nostra offerta gratuita, riceverai annunci pubblicitari in linea con i tuoi interessi. Belen si schiera con Chiara ...