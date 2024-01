La Sirio Salerno ’92 è incontenibile e passa anche al PalaZauli | +6 sulle inseguitrici

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLasbancailcol punteggio di 63-74 contro la New Basket Agropoli, resta saldamente in vetta al proprio girone di Serie B femminile, conserva l’imbattibilità stagionale e fa salire a 6 i punti di distacco dalle(le cilentane con Marigliano, subito dietro c’è Potenza che ha una partita in meno). Insomma, di meglio non si potrebbe chiedere alla compagine capitanata da Alessia De Mitri, che mette una seria ipoteca sul primato in regular season quando mancano ancora quattro partite al termine. Impatto subito giusto delle ragazze di coach Visnjic, che al primo parziale è avanti 14-22 grazie agli spunti di Oliveira, Orchi e Silatsa. La camerunense sarà top scorer dell’incontro alla fine con 22 punti e, insieme alla portoghese e ad una ...