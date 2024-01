La sinistra degli ignavi la pagherà alle urne

Il Sondaggio smonta il campo largo: a sinistra un elettore su due vede il segretario della Cgil come futuro numero uno. La replica di Landini: "No ... (ilgiornale)

Le loro azioni disturbanti li rendono ostili anche a chi ha a cuore l’ambiente. Quindi, non portano voti e non portano consenso. Così, dopo averli ... (secoloditalia)

'Poteva poi mancare l'appelloattori con Elio Germano, Lino Guanciale, Vinicio Marchioni... No, che non poteva mancare'. Solito copione: lamobilita le sue figurine. L'assalto vero e ......chi fa parte in qualche modo della tribù che vive nel villaggio vicino alle tende dei capi e... ma la nomina alternativa caldeggiata dal Pd e ben vista da una certa 'teatrale', quella di ...Una città che ha dimostrato di sapere abbandonare i populismi proprio grazie al ritorno degli schieramenti classici ... che ha visto il Centro Destra schierato contro il Centro Sinistra in assetto ...luogo degli universitari, per mettere insieme gli alambicchi della politica che ridisegnano la geografia dell’accordo. C’è il Pd, c’è Il M5S, c’è il Psi, c’è l’alleanza Verdi-Sinistra, i Civici e ...