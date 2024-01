La scuola del crimine di Cerignola | decine di auto rubate su “ordinazione” a Milano in pochi mesi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Sessantatré furti, almeno. Perché chi sa quanti altri ne avevano messi a segno prima. Sempre con lo stesso schema: gli “ordini” del veicolo, il furto, la bonifica. Poi entravano in azione gli “staffettisti” che trasportavano lefino alla provincia di Foggia, dove venivano consegnate a chi le aveva richieste. Spesso per rivenderle, in molti altri casi per smontarle e usarne i pezzi di ricambio. Tutto ruotava intorno alla città di, ritenuta da tempo l’epicentro dei furti diin Italia e con un numero di sfasciacarrozze e officine sproporzionato rispetto alla grandezza del centro pugliese, come più volte hanno fatto notare le forze dell’ordine. Un altro pezzo della “del” del paese foggiano, spesso al centro delle cronache per gli assalti a portavalori e caveau portati ...