La Rubber Mask è il fenomeno skincare del momento | parola di Romeo Beckham

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Vengono chiamate comunemente, e sì, hanno tra i loro fan sempre più celebrity, tra cui anche il buon. Già, ma cosa sono nel dettaglio? In realtà queste maschere nutrienti per la pelle del viso c'entrano molto relativamente con la gomma, e il loro nome ufficiale sarebbe Hydrogel; sono però diventate via via sempre più popolari sui social e sul web con il nome commerciale del prodotto più famoso della categoria, la Cryodi Dr.Jart. E la loro popolarità è in rapidissima ascesa. Chiamiamole dunque, o Hydrogel, o come si preferisce, fatto sta che sono diventate ormai un must della beauty routine maschile. Da dove arrivano? Possiamo dire che la loro ispirazione arrivi dalle tradizioni ...

Popolare fra le celebrity e su tutti i social, la Rubber Mask/Hydrogel Mask è il mai più senza per la pelle del viso. Ecco le migliori tra cui scegliere ...Hotline Miami is one of the least stealthy games I’ve ever played. Wearing a rubber animal mask, you kick down doors and blast your way through buildings in a bloody whirlwind of destruction. But it ...