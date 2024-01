«La Rete un Far West | così si legittimano le scorrettezze»

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Nel 2017 ha fatto parte di un Comitato scientifico su iniziativa di Igersitalia, l’Associazione degli Instagramers nazionali, che ha stilato un primo Codice per regolamentare il fenomeno dei content creator. Vatinee Suvimol, foodwriter con 97,7mila follower, vive a Bergamo ed …

Un post durissimo, su Instagram, per cercare di marcare una differenza rispetto al passato, quando gli episodi di razzismo negli stadi hanno portato ... (ilfattoquotidiano)

Mike Maignan non ci sta. Dopo gli insulti razzisti ricevuti a Udine, la sospensione della partita e la nota del club friulano, il portiere del Milan ... (liberoquotidiano)

"È stato attaccato l'uomo, non il giocatore. Ma vinceremo la battaglia" MILANO - "Oggi un intero sistema deve assumersi le proprie responsabilità: ... (ilgiornaleditalia)

MILANO (ITALPRESS) – “Oggi un intero sistema deve assumersi le proprie responsabilità: gli autori di questi atti, perchè è facile agire in gruppo, ... (ildenaro)

Per il Pd ogni nomina che non pesca nel perimetro della sinistra è uno scippo, un colpo di mano, un abuso, una “famelica” occupazione. Avevamo ... (secoloditalia)

Luka Jovic vuole far decollare questo Milan e sa che può farlo anche entrando ... contro il Frosinone (che ha sbloccato una partita decisamente chiusa). Oltre che la rete contro l'Atalanta che stava ...Martedì 23 gennaio, a partire dalle ore 8:30 e fino alle ore 17, Hera eseguirà dei lavori di manutenzione straordinaria della rete acquedottistica in via ... Il servizio è fornito ai clienti che ne ...