La rabbia di chi ha perso il Reddito Nei Caf aggressioni e disperazione

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Nei Caf di tutta Italia si registra un forte stato di tensione e si stanno verificando parecchi episodi spiacevoli. Il motivo è dovuto al fatto che gli impiegati sono costretti a dire la verità a migliaia dine che chiedono spiegazioni sul passaggio daldi cittadinanza all'assegno di inclusione. In molti casi - si legge su La Stampa - la risposta fa molto male. A quel "purtroppo non riceverai più nessun aiuto", la gente reagisce nei modi più vari, si passa dallaalla, minacce, insulti, urla. "Stiamo diventando una frontiera, come gli ospedali: uno di quei presidi nei quali chi si sente tradito scarica la propriasugli operatori", spiega Stefania Magrassi, a capo dei Caf della Cgil nelle province di Asti e Alessandria. Nei Centri di ...

A scattare la foto proprio Chiara, a condividerla il marito, a dispetto didiceva che la coppia ... Con il senno di poi vi dico che dopo laarriva la calma. Questo è accaduto: sono calma. La ...Ho delle teorie, ma non so esattamente come siano arrivati alla CEDU, néli abbia convinti che ... Spero che un giorno potremo tutti trasformare la nostrain qualcosa di buono. Ad esempio, ...Non sappiamo chi sia, mai avuto soldi” Leggi anche ... con il senno di poi vi dico che dopo la rabbia arriva la calma, ecco! Questo è accaduto pure. Sono calma, la tempesta è passata», ha spiegato ...In Russia sta crescendo, e non poco, la rabbia verso le autorità ... la popolazione si chiede: chi penserà alle infrastrutture civili Per questo, nonostante i divieti di protesta, le manifestazioni ...