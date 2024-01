La Promessa anticipazioni spagnole | la protagonista rischia la vita | è ansia tra i fan

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Nelle prossime puntate de La, una delle protagoniste principali rischierà di morire in un modo terribile. LeLasta continuando ad appassionare il pubblico di Canale 5. Si tratta di una soap coinvolgente, piacevole e dalle numerose sfaccettature. I personaggi, però, molto spesso, sono costretti ad affrontare situazioni drammatiche, cheno di compromettere la loro. Le relazioni di coppia tendono ad apparire poco stabili a causa dei numerosi intrighi. Stando alle, i prossimi episodi non si distaccheranno da questo schema. Al contrario, ci sarà tanto da scoprire. Unarischierà la– (screen Mediaset Infinity) – cityrumors.itIn particolare, una delle ...

Vediamo insieme cosa rivelano le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful , Terra Amara e La Promessa - per le Puntate che vedremo ... (comingsoon)

La Promessa , anticipazioni di martedì 23 Gennaio 2024: la puntata andrà in onda alle 16:40 circa su Canale 5. Ecco in anteprima le anticipazioni ... (movieplayer)

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 23 gennaio 2024 su Canale5. Le Trame dell'episodio della Soap ci ... (comingsoon)

La: Martina delusa da Jimena Martina si è prodigata per dare una mano a Catalina nella gestione della tenuta . Con Cruz fuori gioco, alla primogenita di Don Alonso toccava la ...Arrivano Fernando e Margarita nelle nuove puntate della soap opera di Canale5 Lespagnole della soap Lasvelano che, proprio quando i De Lujan riusciranno a liberarsi di Elisa ...La sua scelta, però, non sarà priva di conseguenze, scatenando l’ira di Jimena. Anticipazioni puntata di oggi La Promessa: Jimena non esita a vendicarsi La figura di Jimena si rivela sempre più ...Le anticipazioni spagnole de “La Promessa” svelano un drammatico sviluppo della trama, con Jimena che, ormai impazzita, pianifica di uccidere Catalina, accusandola di essere la causa di tutti i suoi ...