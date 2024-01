La parabola di Michele Casadei Massari | il cuoco più psichedelico d’America

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Questa è una storia in due puntate, frutto di una lunga conversazione con l’Oceano di mezzo. Sono le sei di sera di un mercoledì di gennaio torbido di nebbia e freddo come il marmo. Chiamo– a New York è quasi ora di pranzo e lui è fresco come un croissant appena sfornato – che esordisce, dicendo: «Stai bene attenta perché le date sono fondamentali e per nulla casuali». Capisco subito che quella che doveva essere una telefonata di ragguaglio per l’articolo che ho già pressoché ultimato sarà invece un’ora generosa di appunti, parole, risate e battute. «Tutto è cominciato in spiaggia sotto l’ombrellone in Costa Smeralda, quando mia figlia aveva sei mesi e volevo cambiare vita provando a fare quello che amavo – cucinare ndr – ma con le mie regole. Dopo anni trascorsi a vivere in Asia (ti assicuro che ti cambia la vita), a fare catering da oltre mille persone, ...