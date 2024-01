La nuova vita di chi ha lasciato il proprio kibbutz per trasferirsi a Tel Aviv

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Il disorientamento è quasi tangibile, mentre fissano la porta dell’ascensore. Non è stata una decisione facile, per i 435 residenti di Reim, lasciare provvisoriamente la dimensione orizzont... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Accetta il bene e il male in misura uguale e questo mi ha davvero fatto guardare allain modo ... c'è Mahito , un ragazzino di 12 anni che fatica ad ambientarsi in unacittà dopo la morte ...La quotidianità e le storie dei residenti di Reim dopo gli attacchi terroristici del 7 ottobre, che ora sognano il ritorno. I ricordi visti da un grattacielo della città, la paura dell'instabilità e ...La settimana del dating show di Maria De Filippi si apre con una rottura che era nell’aria, la dama: “Mi sento presa in giro… sono schifata”, cos'è successo ...Dalla prima pietra di inciampo, posta nel 2017 in memoria di Alberto Segre, padre della senatrice a vita, in corso Magenta 55, sono 197 le persone ricordate in città, in 158 vie diverse (23 nuove ...