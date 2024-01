La Nigeria vince e vola agli ottavi | Lookman salterà anche Atalanta-Udinese di sabato 27 gennaio

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 22 gennaio 2024) L’avventura in Coppa d’Africa di Ademolaprosegue. L’attaccante dell’è rimasto in panchina per ottanta minuti, entrando solamente nel finale del match che la suaha vinto per 1-0 contro la Guinea-Bissau. A decidere la gara è stata al goffa autorete di Sanganté al 36? del primo tempo che, nel tentativo di anticipare Osimhen, ha finito per infilare in maniera maldestra la propria porta. Grazie a questo successo, lasi qualifica come seconda forza del girone, in quanto la differenza reti ha premiato con il primo posto la Guinea Equatoriale, capace di travolgere contro ogni pronostico i padroni di casa della Costa d’Avorio.e compagni affronteranno la seconda classificata del girone C che, classifiche alla mano, sarà ...