La maledizione dei reali inglesi colpisce anche la ribelle Sarah Ferguson

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Non è un bel periodo per la famiglia reale inglese. Dopo le preoccupazioni intorno all'intervento chirurgico della principessa Kate (leggete qui) e del problema meno grave alla prostata di Re Carlo, nuove brutte notizie colpiscono. L'ex moglie del principe Andrea e madre della principessa Beatrice e della principessa Eugenia, 64 anni, dopo la recente diagnosi di cancro al seno (leggete qui) ha ricevuto la diagnosi di un tumore maligno della pelle. E' stato proprio scoperto durante il trattamento successivo in un intervento di chirurgia ricostruttiva dopo la mastectomia. Si spera sia stato scoperto precocemente "In seguito alla diagnosi di una forma precoce di cancro al seno aè stato ora diagnosticato un melanoma maligno. Il suo dermatologo ha chiesto che diversi nei fossero rimossi e analizzati mentre ...

