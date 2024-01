La malattia di Kate e il gesto di pace di Harry e Meghan dopo l’ultimo clamoroso sgarbo

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Per la maggior parte delle famiglie, ladi un suo membro rappresenta un’occasione di riavvicinamento, dove ce ne fosse bisogno. Ma quella reale inglese non somiglia alle famiglie che vanno per la maggiore e così nemmeno la doppia allerta sulla salute in casa Windsor sembrava destinata a riavvicinare il principe ribelleal resto della Royal Family britannica.giorni di tensione, sono stati però i Sussex a fare un passo distensivo.ignorato Almeno stando alle ricostruzioni dei giornali sul mancato preavviso riservato al duca di Sussex - secondo membro adulto della dinastia nella linea di successione alla corona - non solo e non tanto sulla notizia del delicato intervento all'addome a cui nei giorni scorsi è stata sottoposta, principessa di Galles e moglie di suo fratello ...

" I quattro anni disono stati devastanti . Devo ancora riprendermi da quello che ho visto ... Articoli più letti William, i Middleton e la tata: la gestione dei figli conin ospedale ...Ma diventasolo nel 15 - 20% dei casi, quando si verifica una vera sintomatologia. Leggi ancheMiddleton in ospedale: come sta la principessa del Galles dopo l'operazione all'addome. Le ...E' il terzo annuncio in pochi giorni di problemi di salute riguardanti membri o ex membri della famiglia reale britannica: dopo quello sulla delicata operazione "all'addome" per la principessa di ...confidando che la malattia possa essere stata individuata in una fase iniziale. Fergie, come familiarmente venne ribattezzata in gioventù dai tabloid, ha adesso 64 anni. Sei mesi fa era stata ...