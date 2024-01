La lite | la scomparsa | il cadavere | così è morta Andreea Rabciuc

AGI - Alcuni indizi, ma ancora nessuna svolta nella ricerca dei due ex fidanzati ventiduenni spariti da sabato sera dopo una lite in un parcheggio ... (agi)

AGI - Alcuni indizi, ma ancora nessuna svolta nella ricerca dei due ex fidanzati ventiduenni spariti da sabato sera dopo una lite in un parcheggio ... (agi)

La notte dellaRabciuc aveva chattato con un amico prima dellacon il fidanzato, che ha negato ogni coinvolgimento e, tramite il suo legale, si è detto choccato dalla notizia del ...... la coppia ha unasfuggita di mano e il fidanzato, per non ammettere a sé stesso e alla polizia di aver ucciso Denise, inventa il rapimento. Circa 48 ore dopo ladi Denise, questa ...Andreea Rabciuc è scomparsa il 12 marzo 2022. Sabato 18 gennaio la possibile svolta nelle indagini. In un casolare nelle campagne di Castelplani è stato scoperto un cadavere che ...Andreea Rabciuc è scomparsa il 12 marzo 2022. Sabato 18 gennaio la possibile svolta nelle indagini. In un casolare nelle campagne ...