La fotografa Barbara Cannizzaro | «La bellezza della diversità»

(Di lunedì 22 gennaio 2024) La vincitrice dell’undicesima edizione del Premio Fotografico Nazionale IgersItalia racconta gli scatti che mostrano le storie delle donne. «Sono convinta che le donne non credano abbastanza in loro stesse, quindi cerco sempre di fare lavori in cui la loro forza e il loro coraggio emerga»