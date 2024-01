La festa | la lite con il fidanzato | la chat con l’amico | l’indagine per omicidio su Andreea Rabciuc a Montecarotto

Leggi su open.online

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Oggi si svolgerà l’autopsia sul corpo di. La 27enne di origine romena era sparita nel nulla alle 7 del 12 marzo 2022. Prima, aveva trascorso la serata con ilSimone Gresti e altri due amici in una roulotte parcheggiata in un giardino a, paesino di 1.800 abitanti in provincia di Ancona. Sabato 20 gennaio il cadavere è stato ritrovato in un casolare delle campagne di Castelpiano dopo molte segnalazioni che andavano da Ancona al Pigneto a Roma. In attesa del risultato del test del Dna, l’abbigliamento, il giubbino bianco con scarpe nere e lo zainetto verde sono stati riconosciuti come i suoi. Il corpo era supino, le ossa scomposte, come se fossero state spostate da un animale. Indaga la pubblica ministera Irene Bilotta. E ilGresti è indagato per ...