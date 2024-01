La depressione e quel “no” a un 1 miliardo della Juve L’ultima intervista di Gigi Riva

Leggi su thesocialpost

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Aveva rinunciato ai miliardi delle grandi del calcio per rimanere nella sua terra, la Sardegna. Proprio nelle ore in cui il mondo del calcio piange, leggendario attaccante scomparso all’età di 79 anni, è più che mai attualerilasciata primamorte: l’ex bomber si era raccontato a Elvira Serra sulle pagine del CorriereSera, a partire dal suo ricordo più bello. “Beh, lo scudetto. Avevamo festeggiato con tutta la squadra. Gli scapoli vivevano insieme in una foresteria e i tifosi venivano anche di notte a tenerci svegli. Io sono sardo perché sono di poche parole, spesso e volentieri ho il muso, mi preoccupo per i problemi di questa terra bellissima e reagisco a modo mio. Il mio angolo di cuore è il tratto tra Pula e Villasimius. Di notte ci andavo ...