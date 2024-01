La crisi sul Mar Rosso e i rischi di una nuova inflazione sui mercati europei

Leggi su ilprimatonazionale

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Roma, 22 gen – Il Mare la suapotrebbero scatenare una. Questo, per ovvi motivi di crescita nel trasporto delle merci. La guerra tra Usa-Gran Bretagna e Houthi si sta rivelando un problema tutt’altro che da sottovalutare, come se non bastasse già, in generale, l’escalation bellica che si registra nel “triangolo mediorientale”. Vediamo perché. Il Mar, l’e le preoccupazioni di Roma, Parigi e Berlino Come riporta l’Ansa, ad essere preoccupate sono principalmente Italia, Francia e Germania. Le quali, non a caso, lo mettono addirittura su carta e scrivono in un documento che presenteranno oggi al Consiglio Affari Esteri quanto segue: “Data la gravità della situazione attuale e i nostri interessi geostrategici, è importante che l’Ue dimostri la ...