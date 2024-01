“La Corea del Nord pronta a entrare in guerra” L’allarme degli 007 Usa fa tremare il mondo

Per decenni l’unificazione della penisola è stata centrale nella propaganda Nord Corea na. Ora Kim Jong-un indica Seoul come il nemico numero uno del ... (internazionale)

La Corea del Nord è fonte di preoccupazione per il massiccio invio di armi alla Russia e per il potenziamento della sua forza atomica. L' alla rme ... (iltempo)

La Corea del Nord è fonte di preoccupazione per il massiccio invio di armi alla Russia e per il potenziamento della sua forza atomica. L' alla rme ... (iltempo)

... all'internoquale sono state mostrate le immagini e fatte ascoltare le frasi scioccanti che Depardieu rivolse a un'interprete durante un viaggio inNord. In quel video l'attore ...... con sede principale a ReanaRojale (in provincia di Udine), uno stabilimento a Krievci (in Croazia) e filiali commerciali in Spagna, Francia, Polonia, Austria, Stati Uniti, Brasile e...In Irlanda, molto spesso, il mondo celtico e quello cristiano si incontrano e sovrappongono, dando origine a coinvolgenti momenti di festa e di affascinante ritualità. Il 1° febbraio, il calendario me ...Il noto mistico brasiliano, Athos Salomé, ha recentemente esposto una preoccupante previsione riguardante un futuro potenzialmente oscuro, in concomitanza con l'imminente aggiornamento dell'Orologio d ...