La coppia morta | il coltello insanguinato | la figlia 13enne in casa | orrore ad Agropoli

Tragedia ad Agropoli,trovatain casa. La scoperta questa mattina ad Agropoli in via Gaetano Donizetti. Due persone sono morte, probabilmente, a seguito di una lite, poco dopo le 8. Si tratta di marito e ...Non si sa se la giovane siain quel punto oppure il corpo si sia spostato a seguito di un ...alla scomparsa di Andreea sono apparsi anche sull'account TikTok di un anziano conoscente della,...Per cause da accertare, sono stati trovati morti marito e moglie, V.C. le iniziali dell'uomo ... Sul posto, i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso della coppia che ...Non si sa se la giovane sia morta in quel punto oppure il corpo si sia spostato ... di Andreea sono apparsi anche sull’account TikTok di un anziano conoscente della coppia, a sua insaputa. Oltre agli ...