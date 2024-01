“La carne coltivata è una minaccia” | 11 Paesi Ue seguono l’Italia FdI | “Siamo capofila in Europa”

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Lain laboratorio rappresenta “una” ai “metodi di produzione alimentare genuina che sono al centro del modello agricolo europeo”. Lo scrivono Italia, Francia e Austria in una nota congiunta inviata all’Ue e sostenuta da altri 9, in discussione martedì 23 gennaio al Consiglio Agricoltura a Bruxelles. Le delegazioni di Roma, Parigi e Vienna mettono in guardia da “nuove pratiche” che “includono la produzione dicon la tecnologia delle cellule staminali, che richiede tessuti di animali vivi”. Nel documento si evidenzia che “lo sviluppo di questa nuova produzione di alimenti coltivati in laboratorio solleva molte questioni che devono essere discusse a fondo”.in laboratorio, non potete definirlaIl documento di Italia, ...

Ma la carne coltivata in laboratorio che sapore ha? Difficile dirlo, soprattutto non avendola mai assaggiata. Si può tentare di capirlo riportando ... (quifinanza)

Lain laboratorio rappresenta "una minaccia" ai "metodi di produzione alimentare genuina che sono al centro del modello agricolo europeo".Bruxelles - L'Italia fa squadra in Europa con Francia e Austria (e non solo) contro lain ...Arriva anche a Bologna la protesta degli agricoltori, in città coi loro trattori per manifestare su diversi temi, dal no alla carne coltivata e alla farina di grilli alle tassazioni. Manifestano contr ...La carne coltivata in laboratorio rappresenta "una minaccia" ai "metodi di produzione alimentare genuina che sono al centro del modello agricolo europeo". (ANSA) ...