Kvaratskhelia squalificato è la fotografia dello stato di salute del calcio italiano Ziliani

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Paolosul Fatto Quotidiano racconta, in un sogno, la storia di “alla 20esima di campionato per somma di ammonizioni”., con la sua solita ironia, fa emergere una contraddizione del: l’attaccante georgiano del Napoli è tra i meno fallosi, ma tra quelli che ha subito più falli senza avere alcuna tutela da parte degli arbitri.alla 20esima di campionato per somma di ammonizioni I numeri sono chiari, nelle prime 20 giornate di Serie Aè il giocatore ad avere subìto il maggior numero di falli.ha commesso meno di 1/5 dei falli ricevuti: 10 contro 52. “Eppure, a fronte di sole 10 scorrettezze commesse in 20 ...