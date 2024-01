Kazuchika Okada | “Capisco lo shock | ma vi spiego perché era il momento giusto per lasciare”

Leggi su zonawrestling

(Di lunedì 22 gennaio 2024) La scorsa settimana è arrivata l’ufficialità dell’addio dialla NJPW, una notizia che era nell’aria vista l’imminente scadenza del contratto, ma che ha comunque colto di sorpresa fan e addetti ai lavori che non pensavano che il Rainmaker potesse prendere una simile decisione. Per il 36enne giapponese adesso si sono aperte le porte del wrestling statunitense e naturalmente sia AEW che WWE sono interessate a metterlo sotto contratto, ma ancora non c’è nulla di ufficiale su quella che sarà la sua prossima destinazione. “Qualcuno prenderà il mio posto”è stato intervistato in questi giorni dal Tokyo Sports e queste sono state le sue prime parole da quando è stato annunciato che lascerà la NJPW. “Prima di tutto, questo era il quinto (e ultimo) anno del mio contratto. Era un buon ...