Kate Middleton ricoverata | primo messaggio dall’ospedale | quando tornerà davvero

Leggi su dilei

(Di lunedì 22 gennaio 2024)resta in ospedale, dove è stata operata all’addome lo scorso 16 gennaio, ancora per tutta questa settimana. Ma dalla London Clinic arrivano i primi messaggi che fanno sperare in un recupero veloce. Sicuramente la Principessa del Galles non perderà tempo e potrebbe tornare al lavoro, prima di quanto previsto., ilalla London Clinic dal 16 gennaio scorso. Tra una settimana dovrebbe lasciare il suo letto di ospedale per proseguire la convalescenza a casa, precisamente nell’Adelaide Cottage. L’intervento all’addome, forse una isterectomia o forse diverticolite, il Palazzo non ha specificato, richiede molto riposo. E così fino a dopo ...