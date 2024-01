Kate Middleton | la notizia dall’ospedale | le sue condizioni

Leggi su tvzap

(Di lunedì 22 gennaio 2024)come sta. La moglie di William da qualche giorno è ricoverata nella London Clinic. La principessa di Galles ha subito un intervento all’addome, ma non sappiamo per quale motivo. Pare sia esclusa l’ipotesi tumore. Nelle ultime ore, direttamente dalla sua clinica, è giunta unaimportante in merito alle suedi salute. (Continua…) Leggi anche:, ricoverata a causa di un forte calo di peso: l’indiscrezione Leggi anche:è sparita, l’indiscrezione scatena una bufera: cosa le è successoricoverata in ospedale La principessa di Galles da alcuni giorni è ricoverata in ospedale in seguito ad un intervento chirurgico all’addome. La ...