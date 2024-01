Juventus | ufficiale l’ingaggio di Tiago Djalò | firmato un contratto fino al 2026

(Di lunedì 22 gennaio 2024)è un nuovo giocatore della. Il classe 2000 lascia il Lille e firma unche lo lega ai bianconerial. Il club ha pagato il cartellino 3.6 milioni di euro, a cui vanno aggiunti oneri accessori che valgono altri 1.5 milioni. Il difensore portoghese ha già giocato in Italia, tra le file della Primavera del Milan nel 2019. SportFace.

Tiago Djalò è un nuovo giocatore della Juventus. Il comunicato del club bianconero... "Il Cagliari Calcio comunica di avere raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del contratto con il calciatore Elio Capradossi".