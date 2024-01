Juventus sui social | “Non andate a letto | non finisce qua stasera”

(Di lunedì 22 gennaio 2024) “Nonche nonqua”. Un tweet abbastanza criptico apparso poco prima della mezzanotte ha mandato in subbuglio i tifosi della, ma come riporta Dazn si tratta semplicemente di un modo per ricordare ai tifosi che sta per arrivare a Torino Tiago Djalò, l’unico acquisto di gennaio dei bianconeri, che domani sosterrà le visite mediche e firmerà il contratto con la Vecchia Signora. Nonche nonquaFC (@fc) January 21, 2024 SportFace.

... lavince anche a Lecce e si prende momentaneamente la vetta della classifica di Serie A . ... che sale a 52 punti e a +1nerazzurri di Simone Inzaghi, mentre gli uomini di Roberto D'Aversa ...Lecce -, i tifosi bianconeri contro Miretti. Partiamo dalle polemiche su un uomo a ... Insomma, il ragazzo fatica ad essere incisivo, esocial i tifosi non mostrano compassione. Un utente ...Il tecnico livornese ha poi concluso sulla classifica: “Nel calcio nulla è impossibile. Dobbiamo avere la convinzione che tutto può essere possibile, anche le cose impossibili, in quel caso vorrà dire ...DI CANIO – «La Juve è una squadra solida. Col Lecce è difficile in un campo brutto, gioca alla pari con queste squadre. Oggi fa vedere qualcosa in più per 5-6 minuti. La partita sembra andare sul ...