Juventus | spunta un'opzione nel contratto di Djalo

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Tiago Djalò è stato annunciato come rinforzo per il reparto difensivo della. Appena arrivato a Torino, cominciano a uscire...

La Juventus si è iscritta alla corsa per Phillips del Manchester City . Si allontana, però, il rinnovo di Rabiot . Sono giorni di riflessioni in casa ... (serieanews)

Donnarumma alla Juventus : il portiere del Psg in Francia non sta vivendo un momento positivo. Ecco la nuova situazione Non è sicuramente un momento ... (ilveggente)

Come ha fatto il Milan a strappare quei tre punti che consentono di rimanere in scia alla... Cosa dire, poi, del talentuoso serbo, che, chissà come,sempre al posto giusto al momento ...Lecce -, questa sera la squadra di Allegri affrontava una difficile trasferta, andiamo a vedere come hanno giocato: i voti.NAPOLI-INTER 0-0 LIVE MATCH 46' pt - Un solo minuto di recupero. 44' - Alla fine, Calhanoglu viene ammonito dopo un contrasto con Kvaratskhelia. 43' - ...Adesso sembra che la volontà sia dichiarata, non ci sono più dubbi, dunque, sulla fattibilità dell’operazione: i dettagli. Stando alle ultime indiscrezioni di ‘Matteo Moretto’ su X… Leggi ...