Juventus | Allegri | “Ecco chi è la vera favorita per lo Scudetto”

Doppia, tripla, quadrupla missione compiuta per la Juve: vittoria robusta con 3 gol a Lecce, sorpasso all’Inter, primo posto in classifica... (calciomercato)

Doppia, tripla, quadrupla missione compiuta per la Juve: vittoria robusta con 3 gol a Lecce, sorpasso all’Inter, primo posto in classifica... (calciomercato)

Allegri non vuole ammettere che per la Juventus ci sia soltanto da lottare con l’ Inter per vincere la Serie A. Inter vistato durante La Domenica ... (inter-news)

Lecce -: parla. Juve, Vlahovic spiega la svolta . Locatelli e il primato in classifica . Lecce -: parla. Al termine della gara ha parlato ai microfoni di DAZN l'...: "300 vittorie in Serie A Mi ritengo fortunato" Il tecnico bianconero ha proseguito: " È stata una partita complicata. Oggi il Lecce ha pressato vicino all'area e non abbiamo fatto bene l'...Yildiz 6.5: è meno incisivo che nelle partite precedenti, ma i suoi i movimenti a cucire il gioco tra centrocampo e attacco hanno profondamente cambiato il modo di attaccare della Juve. I risultati si ...MAIGNAN - "La Juventus è contro il razzismo e contro gli ignoranti. Bisogna essere più forti in questi casi, più vicini a chi subisce". I 3 PUNTI - "Il Lecce nel primo tempo ha corso molto, nella ...