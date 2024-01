Juve | Vlahovic | «Meglio di Ronaldo? Non esageriamo»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Dusan, attaccante dellantus, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo il match vinto a Lecce Dusan, attaccante dellantus, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo il match vinto a Lecce. Le sue dichiarazioni dopo la doppietta del Via del Mare: DUE DOPPIETTE DI FILA,DI– «Non, sono contento perchè ho aiutato la squadra. La mia doppietta non l’avrei fatta senza la squadra. Ringrazio i compagni, continuiamo così».NERVOSA – «Io sono sempre calmo. In campo si vedono le emozioni, ma non è che mi disturbano le cose. Siamo riusciti a vincere contro un avversario tosto, su un campo tosto dove non perdevano da 4 giornate. Vittoria importante per noi e per la squadra, soprattutto perchè non abbiamo preso ...