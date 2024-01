Juve | ufficiale acquisto di Djalo | le news di calciomercato

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Lantus ufficializza l’di Tiago, difensore portoghese classe 2000. Il giocatore arriva in bianconero dal Lille e ha firmato un contratto fino al 2026. “ntus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto l’accordo con la società Lille Olympique Sporting Club per l’acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Tiago Emanuel Embalóa fronte di un corrispettivo di 3,6 milioni, pagabili in tre rate nel corso dell’esercizio 2024/2025, oltre ad oneri accessori pari a 1,5 milioni. Sono inoltre previsti premi fino ad un massimo di 2,6 milioni, al verificarsi di determinati obiettivi sportivi e/o condizioni.ntus ha sottoscritto con lo stesso calciatore un contratto di prestazione sportiva fino al 30 giugno 2026”, rende ...