Juve | ufficiale acquisto di Djalo | le news di calciomercato

La Juve ntus ufficializza l’ acquisto di Tiago Djalo , difensore portoghese classe 2000. Il giocatore arriva in bianconero dal Lille e ha firmato un ... (metropolitanmagazine)

Dopo soli sei mesi Jordan Henderson lascia l’Arabia Saudita e torna in Europa. Dopo aver rescisso il contratto con l’Al-Ettifaq,... (calciomercato)

UFFICIALE : Aké della Juve lascia l'Udinese e va in Svizzera. I dettagli

La Juventus ha deciso di far proseguire la carriera di Marley Aké in prestito in Svizzera, all'Yverdon. Cambio di paese, dunque,... (calciomercato)