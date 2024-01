Juve | Allegri | «Importante il distacco dalla quinta Inter? Vogliamo arrivare in quella posizione»

Un tris per il primato in classifica , la Juve torna in vetta dopo 3 anni e mezzo (aspettando il recupero dell?Inter) trascinata da un Vlahovic ... (ilmessaggero)

Nella ripresa ladilaga grazie a una doppietta di Vlahovic (59' e 68') e a un gol di testa di ... Allenatore:. Arbitro: Daniele Doveri della sezione Roma 1 Ammoniti: McKennie (J) Recupero: ...Labatte 3 - 0 il Lecce al Via del Mare e si porta in testa alla classifica, in attesa dell'Inter, impegnata in Supercoppa e con una partita in meno.Ancora Juve pericolosa da sinistra con Kostic che mette in mezzo un buon pallone, Vlahovic di in truffo di testa manda a lato (52'). Squadre lunghe,, si aprono spazi, e possibilità per entrambe le ...Una perla di Massimiliano Allegri, passata inosservata nel post partita di DAZN ... era meglio se Dusan non gli rubava il gol. Quando sono tornato alla Juve il primo anno c’è stato un pizzico di ...