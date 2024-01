Jobs Act | per la Consulta sono legittime le norme sui licenziamenti collettivi

Leggi su lanotiziagiornale

(Di lunedì 22 gennaio 2024) La Corte costituzionale, con la sentenza n. 7/2024, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 3, primo comma, e 10 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, il quale, in attuazione della legge di delega n. 183 del 2014 (cosiddettoAct), ha introdotto il contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti in relazione all’anzianità di servizio. Lo rende noto lain un comunicato. Per la Corte Costituzionale non è illegittima la disciplina deiintrodotta dalAct La Corte d’appello di Napoli – spiega la– aveva censurato, in particolare, la disciplina deiquanto alle conseguenze della violazione dei criteri di scelta dei ...