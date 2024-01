Jobs act | la Corte Costituzionale | I licenziamenti collettivi sono legittimi

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Non è illegittima la disciplina deiprevista dalact. Lo ha sancito lache, con una sentenza depositata oggi, ha dichiarato «non fondate» le questioni ditàsollevate in riferimento agli articoli 3, primo comma, e 10 del decreto legislativo 23/2015, il quale, in attuazione della legge 183/2014, il cosiddettoAct, ha...

La Corte Costituzionale ha giudicato legittime le norme delche riguardano i licenziamenti collettivi. La legge voluta dal governo Renzi ha ridotto in modo significativo le tutele che spettano ai lavoratori illegittimamente licenziati, sia ...MILANO " La disciplina dei licenziamenti collettivi delè legittima: lo ha stabilito la Corte costituzionale, dichiarando "non fondate" le questioni di legittimità costituzionali sollevate. La sentenza nasce dall'iniziativa della Corte d'appello ...La Corte Costituzionale dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate. Segnalata, però, la necessità di rivedere la materia "in termini complessivi" ...La Corte Costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 3, primo comma, e 10 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, il quale, ...