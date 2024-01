Jasmine Paolini | il sogno si interrompe sul più bello

Non si preannunciava facile il compito delle ragazze in questi Australian Open femminili 2024, mentre c’erano e ci sono grandi speranze in campo ... (infobetting)

Non si preannunciava facile il compito delle ragazze in questi Australian Open femminili 2024, mentre c’erano e ci sono grandi speranze in campo ... (infobetting)

Sfuma agli ottavi di finale il sogno diagli Australian Open 2024. La 28enne tennista lucchese è stata infatti battuta in due set con il punteggio di 6 - 4; 6 - 2 dalla russa Anna Kalinskaya. Per l'allieva di Renzo Furlan ...Peccato,. Il sogno di raggiungere ai quarti di finale Jannik Sinner sfuma in una mattinata un po' così, con due set rapidi - 6 - 4 6 - 2 in un'ora e 20 minuti - lasciati ad una non irresistibile ...Sfuma agli ottavi di finale il sogno di Jasmine Paolini agli Australian Open 2024. La 28enne tennista lucchese è stata infatti battuta in due set con il punteggio di 6-4; 6-2 dalla russa Anna Kalinska ...La tennista: "Sono un po' triste, avrei potuto fare di meglio". Il cammino di Jasmine Paolini agli Australian Open di Melbourne si ferma agli ottavi di finale. La tennista toscana, 28 anni e n. 28 Wta ...