Jasmine Paolini fuori agli Australian Open | il sogno si infrange contro Kalinskaya

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Si fermaottavi di finale il cammino di2024. La tennista toscana è stata sconfitta in due set dalla russa Annacon il punteggio di 6-4 6-2 dopo un’ora e diciassette minuti di gioco. Per la numero settantacinque del mondo è la prima qualificazione ai quarti di uno Slam, obiettivo che sperava di raggiungere anche, che comunque esce a testa altissima dal torneo di Melbourne. L’azzurra ha ottenuto le sue prime vittorie in carriera sul cementoo, raggiungendo comunque la seconda settimana e soprattutto il suo best ranking, entrando tra le prime venticinque. I numeri della partita vedono unachiudere con 20 vincentii ...

Jasmine Paolini vive un sogno a occhi aperti: si è appena qualificata agli ottavi di finale dell’Australian Open 2024, è la prima volta per lei in ... (metropolitanmagazine)

Non si preannunciava facile il compito delle ragazze in questi Australian Open femminili 2024, mentre c’erano e ci sono grandi speranze in campo ... (infobetting)

Non si preannunciava facile il compito delle ragazze in questi Australian Open femminili 2024, mentre c’erano e ci sono grandi speranze in campo ... (infobetting)

Si ferma agli ottavi la corsa diagli Australian Open: l'azzurra è stata battuta 6 - 4, 6 - 2 dalla russa Anna Kalinskaya, n°75 del ranking WTA. Il torneo in diretta su Eurosport, canali 210 e 211 del telecomando ...cede il passo ad Anna Kalinskaya e saluta gli Australian Open 2024 . Prestazione maiuscola da parte della giocatrice russa, che ha portato a casa il match valevole per gli ottavi di ...Jasmine paga un inizio stentato al servizio, con due turni di battuta insufficienti. Costretta a inseguire, Paolini mette in mostra tutto il suo carattere, annullando un set point (sul suo servizio) ...Si interrompe agli ottavi il sogno di Jasmine Paolini agli Australian Open. La 28enne toscana, che mai in carriera si era spinta così avanti in uno Slam, è stata battuta in due set – 6-4 6-2 – dalla ...