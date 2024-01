IT-alert | test effettuato alle ore 12 a Torino | ecco le regioni coinvolte nei prossimi giorni

Alle 12 di questa mattina sono ripartiti gli avvisi dell’ IT-Alert in Piemonte per pericolo di un incidente nucleare. Nulla di preoccupante, solo ... (ildifforme)

Seconda giornata di nuovi test per IT- Alert , in questa nuova fase che va avanti fino a venerdì 26 e si dedica a possibilità di rischio specifiche su ... ()

Le parole che compariranno sullo schermo accanto a un segnale sonoro saranno: "Questo è un MESSAGGIO DIIT -. Stiamo SIMULANDO un incidente industriale nella zona in cui ti trovi.Venerdì 26 gennaio, alle ore 12 circa, i telefoni cellulari presenti nei comuni valdostani di Valgrisenche, Arvier e Villeneuve saranno raggiunti da un messaggio diIT -, il nuovo sistema di allarme pubblico nazionale, già sperimentato su scala regionale lo scorso settembre. Dopo il primodel 21 settembre 2023, non correlato ad un rischio ...Il 23 gennaio i telefoni potrebbero squillare di nuovo: è l'allarme di IT-Alert, il sistema di allarme pubblico per l'informazione della popolazione. Il 18 gennaio era stato dato l'annuncio dalla Prot ...