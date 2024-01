It Alert | ripartono i test per le emergenze

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Pubblicato il 22 Gennaio, 2024 Il collasso di una diga, un incidente industriale rilevante e un incidente nucleare oltre i confini dell’Italia: sono le treche verranno simulate, tra la fine di gennaio e gli inizi di febbraio, per i nuovidi It, il sistema di allarme pubblico di cui si sta dotando il nostro paese. I, sottolinea il Dipartimento della Protezione Civile, interesseranno porzioni di territorio ristrette, sulla base dello scenario di rischio simulato, in Valle d’Aosta, Piemonte, Provincia Autonoma di Bolzano, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Liguria, Toscana, Lazio, Abruzzo, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. Come già avvenuto in occasione dei precedenti, chi riceverà il messaggio non avrà nulla da temere e non dovrà fare nulla ...

