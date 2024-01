IT-Alert | ripartono i test in 12 Regioni

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Alle 12 di questa mattina sono ripartiti gli avvisi dell’IT-in Piemonte per pericolo di un incidente nucleare. Nulla di preoccupante, solo l’ennesima simulazione di allarme in caso di una vera minaccia. Dopo la prova di questa estate la Protezione Civile sta sperimentando nuovamente il sistema di avviso sul cellulare degli italiani. IT-: iL'articolo proviene da Il Difforme.

Dopo quest’estate, quando i telefoni degli italiani avevano per la prima volta iniziato a squillare per le attività di test di IT Alert , ... (ilfattoquotidiano)

Per conoscere quale messaggio riceverai in caso di reale pericolo per un incidente nucleare vai su www.it -.gov.it TEST TEST". Come fa sapere la Regione Piemonte con un post su Facebook, viene ...La nuova serie di test per ITservirà anche a rendere più familiare per la popolazione la ricezione diretta del messaggio. Come nel caso dei precedenti test, chi riceve il messaggio non ha ...Violento scontro frontale tra una macchina e un camion a Villafrati. E’ di un ferito grave il bilancio dell’incidente avvenuto oggi sulla statale Palermo-Agrigento, all’altezza del chilometro 232. Per ...Dopo la prima sperimentazione dei mesi scorsi che ha interessato varie regioni italiane, dal 22 al 26 gennaio torna l’IT-alert, l”appuntamento’ con il sistema di allarme pubblico nazionale, dedicato a ...